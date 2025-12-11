Cher alista su boda con su novio 40 años menor

La cantante Cher, de 79 años, estaría alistando su boda con su novio, el productor musical Alexander "AE" Edwards, de 39, la versión suena fuerte en medios internacionales como Mirror, donde aseguran que la artista desearía que la ceremonia se dé en el marco de su cumpleaños 80.

Lo que sí se sabe es que a la artista no le interesa la diferencia de edad entre ella y su amado, con quien sostiene un romance desde hace tres años.

¿Quién es Alexander Edwards, el novio de Cher?

Públicamente, la cantante ha externado su admiración por él, diciendo que es una persona muy talentosa y que se divierte mucho a su lado, pues la hace reír; fue en noviembre de 2022 cuando fueron vistos tomados de la mano en Los Ángeles.

Días después, Cher defendió la relación tras hacer oficial el romance en las redes sociales, donde compartió una foto con él y colocó un corazón.

Detalles sobre la relación entre Cher y AE

Edwards es un ejecutivo musical, vicepresidente de A&R en Def Jam Records y cofundador de Last Kings Records con Tyga. Anteriormente, Edwards fue pareja de la modelo Amber Rose y tienen un hijo llamado Slash Electric Alexander Edwards, nacido en 2019.

Cher ha defendido públicamente su relación con Edwards y ha dado declaraciones como: "nos besamos como adolescentes" y asegura que "nadie sabe lo que pasa entre nosotros".

Rumores de boda desmentidos por representante de Cher

Aunque las versiones de una boda entre ellos suena con fuerza, un representante de la cantante desmintió los rumores de boda a Page Six, calificándolos como "no verdaderos".

Cher se ha caso dos veces, su primer matrimonio fue con Sonny Bono en 1964, con quien formó el dúo Sonny & Cher y tuvo a su hijo Chaz Bono; la unión terminó en divorcio en 1975 tras problemas de control y finanzas.