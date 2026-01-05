Condena la intervención de EU en Venezuela

"¡Trump es un terrorista!", gritó Rubén Albarrán ayer durante su participación con la Orquesta Pérez Prado en el Zócalo, donde fijó su postura sobre la incursión de EU en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

"Hoy es un día triste para Latinoamérica. No se trata de estar a favor del régimen de Maduro, sino que condenamos la acción violenta de EU de ocupar un país libre y soberano, eso no puede ser", dijo ante los cientos de personas asistentes al evento Luces de Invierno.

También lanzó otras consignas políticas de defensa del agua y llamó a boicotear el próximo Mundial de Futbol, en junio.