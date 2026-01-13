Cerca de hacer historia

Dos cosas pueden ser ciertas a la vez. El K-pop es una fuerza inextricable en la cultura pop global, y durante mucho tiempo ha sido subestimado en instituciones como los Grammy, donde los artistas de K-pop han actuado, pero nunca se han llevado un trofeo a casa.

Rosé

NOMINACIONES

Eso podría cambiar en la ceremonia de los Premios Grammy 2026 del próximo mes. Canciones lanzadas por artistas de K-pop, o artistas cercanos al K-pop, han recibido nominaciones en las cuatro categorías principales por primera vez. Rosé, una cuarta parte del poderoso grupo femenino Blackpink, es la primera artista de K-pop en recibir una nominación en la categoría de grabación del año por "APT.", su megaéxito con el favorito de los Grammy, Bruno Mars.

La categoría de canción del año también presenta nominados de K-pop por primera vez. "APT." competirá directamente con "Golden" del grupo femenino ficticio HUNTR/X, interpretada por Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami de la banda sonora de "KPop Demon Hunters", que el domingo ganó el premio a mejor canción en los Globos de Oro.

Blackpink.

GRUPOS FUERTES

Y también se medirá con el grupo femenino Katseye, la creación de HYBE, la compañía de entretenimiento detrás de la sensación del K-pop BTS y muchos otros actos internacionales. Katseye fue diseñada a imagen del sistema de ídolos del K-pop y está nominada como mejor nuevo artista.

¿Es este un momento histórico para el K-pop?

Depende de a quién le preguntes.

Areum Jeong, profesora asistente de Estudios Coreanos en la Universidad Estatal de Arizona y autora de "K-pop Fandom: Performing Deokhu from the 1990s to Today", dice que la mayoría de estas nominaciones le parecen más una "idea híbrida y des-territorializada del K-pop", en lugar de un reconocimiento del K-pop.

LA COMPETENCIA

Mientras que Rosé "fue reclutada y entrenada bajo el sistema de K-pop, y aunque ´APT.´ contiene algunos motivos del juego de beber coreano", dice Jeong, "la canción no se siente como una producción localizada de K-pop. ... Lo mismo con Katseye, que fue entrenado y producido bajo HYBE pero comercializado más hacia los fanáticos y oyentes occidentales".

Jeong dice que tanto "APT." como "Gabriela" de Katseye —ambas competirán directamente con "Golden" en la categoría de actuación de dúo/grupo pop— "parecen menos K-pop que otras canciones de K-pop que podrían haber sido nominadas a lo largo de los años".

Ella argumenta que lo mismo es cierto para la música de "Kpop Demon Hunters". "Es muy similar a ´APT.´ en el sentido de que toma inspiración y motivos de la cultura coreana", donde "el K-pop sirve como una idea, un punto de partida o un motivo, creando alternativas o nuevas posibilidades".

MÚSICA POPULAR MAINSTREAM

Mathieu Berbiguier, profesor asistente visitante en Estudios Coreanos en la Universidad Carnegie Mellon, señala que estas nominaciones difieren de las nominaciones anteriores de K-pop en los Grammy porque "Golden", "APT." y Katseye presentan "un factor de música popular mainstream".

Esa es la conexión de una película popular masiva de Netflix ("Kpop Demon Hunters"), una colaboración con Bruno Mars ("APT.") y la membresía internacional de Katseye y la serie de Netflix ("Pop Star Academy: Katseye"), respectivamente.

"Te dice que el K-pop ya no se considera algo de nicho", dice. "Ahora, cuando pensamos en música pop en general, también pensamos en el K-pop como parte de ella".

Bernie Cho, experto de la industria y presidente de la agencia surcoreana, DFSB Kollective, está de acuerdo en que hay un atractivo internacional y mainstream en los nominados.

"Todos los nominados representan una especie de K-pop post-ídolo, en el sentido de que Rosé, las tres damas de HUNTR/X y Katseye representan la versión globalizada del K-pop, donde la ´K´ está muy presente, pero algunas personas podrían argumentar que es silenciosa. Las canciones no son necesariamente para Corea, por Corea, desde Corea, simplemente más allá de Corea", dice. "Es una celebración y testimonio de cuán diverso y dinámico se ha vuelto el K-pop".

HUNTR/X grupo ficticio detrás de "KPop Demon Hunters".

¿POR QUÉ RECONOCEN A ESTOS ARTISTAS AHORA?

"Durante años, la Academia de Grabación ha ignorado a los actos de K-pop que han establecido estándares récord, como BTS, Seventeen y Stray Kids", argumenta Jeong. "Creo que una de las principales razones es que el mundo occidental sigue siendo tan resistente a las letras no inglesas".

"No me sorprende que ´APT.´ y la música de Katseye, que contienen principalmente letras en inglés y parecen menos K-pop, hayan sido nominadas", continúa.

Berbiguier añade que "es un reflejo del K-pop hoy en día, como, tendencias: el hecho de que hay cada vez menos coreano y más y más inglés".

Además argumenta que el reconocimiento del entretenimiento coreano por parte de las industrias de entretenimiento de Estados Unidos es más simbólico de la disminución del dominio cultural de Estados Unidos que "el K-pop siendo realmente bueno, porque el K-pop ha sido realmente bueno durante mucho tiempo", dice. "Todo esto es un reconocimiento de simplemente la mejora en la narración global, la mejora en la creación de gustos globales".

"No quiero menospreciarlo", añade. "Estas son todas canciones pop universalmente amigables, accesibles y buenas".

Y si no lo fueran, no conectarían.

"Es muy obvio que no son solo intérpretes. Son artistas. Son cantantes. Son compositores", dice Cho.

DELIBERAN AÚN

El jurado aún está deliberando.

"Creo que ni siquiera es una cuestión de si será o cuándo. Va a ser quién y cuántos", dice Cho.

Otros son menos entusiastas. "Es difícil de predecir", dice Berbiguier. "Para mí, es más posible que ´Golden´ obtenga uno".

"Sí y no", ofrece Herman. Para ella, depende de una definición evolutiva y fluida del K-pop. Después de todo, HUNTR/X es un grupo femenino ficticio de una película animada que no debutó a través del sistema de la industria musical del K-pop. ¿Significaría una victoria para su canción "Golden" una victoria del K-pop? Eso es una cuestión de opinión.

PREMIACIÓN EN FEBRERO

La 68ª edición de los Premios Grammy se llevará a cabo el 1 de febrero en el Crypto.com Arena en Los Ángeles. La ceremonia se transmitirá por CBS y se podrá ver en streaming en Paramount+.