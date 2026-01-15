Especulan romance

Rosalía y la modelo francesa Loli Bahía han coincidido en distintas ocasiones durante los últimos meses. A las cenas privadas en Madrid y a su viaje a Brasil para celebrar el Año Nuevo, se suma ahora una aparición en París, donde fueron vistas caminando tomadas de la mano.

La cantante ha generado especulaciones sobre un posible romance, luego de que comenzaran a circular imágenes en las que ambas aparecen con gestos de cercanía, complicidad y sonrisas. En las fotografías, Rosalía luce un pantalón gris, botas negras y un abrigo largo blanco, mientras que Bahía viste un pantalón amplio y una cazadora de cuero negro.





DE COMPRAS

Durante la caminata también se observa que aprovecharon para ir de compras, pues la intérprete cargaba varias bolsas.

Seguidores de la artista catalana ya habían notado que ambas figuras públicas compartían diversos planes juntas. Incluso, hacia finales de 2025, posaron tomadas de la mano en un video grabado en Río de Janeiro.

Hasta el momento, ninguna de las dos ha confirmado una relación. En el pasado, Rosalía mantuvo romances con el cantante alemán Emilio Sakraya, el actor estadounidense Jeremy Allen White y el puertorriqueño Rauw Alejandro, con quien estuvo a punto de casarse en 2023. En su historial sentimental también figuran el madrileño C. Tangana y la actriz Hunter Schafer, en 2019.

Loli Bahía es una modelo hispanofrancesa de 23 años, nacida en Lyon. Es hija de padre español y madre argelina, y está representada por la agencia Modern Paris.

Inició su carrera en el modelaje con la firma de lujo Louis Vuitton y ha desfilado para casas como Prada, Saint Laurent, Céline, Chanel, Miu Miu, Givenchy y Burberry. Además, se desempeña como influencer .

También debutó como actriz en la película Jeanne du Barry, protagonizada por Johnny Depp.