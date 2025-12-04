Rosalía anuncia conciertos en México como parte de su "Lux Tour 2026"

Rosalía traerá la "Lux" a México con dos conciertos en los que presentará de manera oficial su nuevo disco a los miles de mexicanos que lo han tenido en repeat desde su estreno hace unas semanas.

Fue mediante una publicación en redes sociales que se dio a conocer que la española visitará tres ciudades del país como parte de su gira actual con uno de los álbumes más populares del 2025 que además tiene un trasfondo interesante.

¿Cuándo se presentará Rosalía en México?

"La mística femenina es la gran inspiración de este disco, las santas me permitieron conocer historias interesantes de diferentes lugares del mundo, las canciones tienen inspiración en estas historias", dijo Rosi cuando vino a promocionarlo a la capital.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán los tres destinos en los que Rosalía dará misa con "Lux", aunque sus fans deberán esperar hasta ya avanzado el 2026 para verla.

Las fechas pactadas para el aterrizaje de la española en territorio azteca son 15 de agosto en la Arena VFG de Jalisco, 19 del mismo mes en la Arena Monterrey y 24 y 26 en el Palacio de los Deportes en CDMX.

Detalles sobre la venta de boletos para los conciertos

La venta general de los boletos para los cuatro conciertos de Rosalía se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de diciembre del 2025, por lo que como es costumbre, la preventiva será un día antes, es decir el 9 del mismo mes.

Por otro lado, aunque no se ha confirmado, al ser con Banamex, se espera que exista la ventana priority que sería el lunes 8, por lo que sus fans deben estar pendientes para alcanzar entradas en Ticketmaster, ya sea para la fecha de Monterrey, Guadalajara o CDMX.

¿Qué inspiró el nuevo disco de Rosalía?

Además, Rosalía daría información exclusiva a sus seguidores al registrarse en su página de internet oficial, www.rosalia.com, al menos eso es lo que se menciona en la publicación que anuncia sus tres conciertos en México.