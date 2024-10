Fallece Ron Ely, estrella de 'Tarzán', a los 86 años

El actor Ron Ely, conocido por interpretar a Tarzán en la serie de televisión de los años 60, falleció el pasado 29 de septiembre a la edad de 86 años.

Su hija, Kirsten Ely, confirmó la noticia a través de redes sociales, donde recordó a su padre como un hombre ejemplar, lleno de positividad y perseverancia.

"El mundo ha perdido a uno de los hombres más grandes que ha conocido y yo he perdido a mi padre.

"Mi padre era alguien a quien la gente llamaba héroe. Fue actor, escritor, entrenador, mentor, padre de familia y líder. Él creó una poderosa ola de influencia positiva dondequiera que fuera", escribió.

Ron Ely comenzó su carrera actoral en la década de 1950, pero alcanzó la fama internacional en 1966, cuando asumió el papel de Tarzán en la serie de televisión homónima, protagonizando 57 episodios entre 1966 y 1968.

Además de su interpretación del famoso personaje, Ely también tuvo participaciones en populares programas como Wonder Woman, The Love Boat y LA Law, además de protagonizar la película Doc Savage: The Man of Bronze (1975).

En sus últimos años, Ron incursionó en la escritura, publicando un par de novelas, según informó el medio TMZ.

"La historia de vida de mi padre fue una de perseverencia implacable, dedicación interminable a su familia y amigos, coraje para hacer lo que era correcto y sacrificio dispuesto para facilitar los sueños de quienes amaba", agregó Kirsten.