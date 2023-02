Especulan romance

Se trata de Emmanuel Palomares, protagonista de la telenovela "Perdona nuestros pecados" y con quien Buenfil ha aparecido en varias grabaciones.

Las especulaciones del posible noviazgo no son recientes, pero cobraron mucha más fuerza ahora que pasan mucho más tiempo juntos por el trabajo, según publicó la influencer Chamonic, en redes sociales.

Incluso, seguidores de la actriz le han llegado a preguntar directamente si son pareja, pues según ellos, la química entre ambos es innegable: "Hacen bonita pareja, la edad no importa, viva el amor", "¿Apoco andan?", "¿Son pareja? porque se ven muy lindos juntos", "¿Por qué siempre salen juntos? ¿son novios?", "¿Y ese bombón?", "Estos dos ya me están emocionando", "¿En serio andan?", "Eres mi ídola", "¿Sí son novios o de qué me perdí?", "Yo necesito saber si estos dos andan", son sólo algunos de los comentarios.

Aunque muchos apoyan a esta supuesta pareja, también hay quienes han salido a criticar a la famosa, pues la diferencia de edad es de más o menos 30 años: "Está muy guapo tu nieto", "No creo que ande con ella, puede ser su mamá", "No es su novio, es su hijo", "¡Que viva la plata!", "Pero si Erika es mucho más grande que Emmanuel", "Ay no, ¡por Dios!".

Hasta este miércoles ninguno ha hablado sobre estas versiones, pero mantienen una buena amistad desde el 2021, cuando coincidieron por primera vez en una sesión de fotos para una reconocida revista.