´En redes se fomenta la violencia´

En el podcast de Rodrigo Vidal, Ivonne Montero habló de su paso por una polémica casa y comentó que no sólo en el reality, sino en el mundo, se están acostumbrando a normalizar la violencia, y unas de las causantes son las redes sociales.

La ganadora del reality show vivió en carne propia la intolerancia digital y de ello habló en el programa "Este es mi desmoder", que conduce el actor; abordó con un poco de humor lo bueno y lo malo de la fama.

¿Qué declaró Ivonne Montero sobre la violencia en redes?

En el punto sobre los ataques que le llegaron en redes sociales a su paso por el programa, ella explicó que, en términos generales, las personas "nos estamos acostumbrando a normalizar la violencia, esta frustración, esta incapacidad de intolerancia en todo el mundo".

Impacto de la fama en la vida de Ivonne Montero

Para Montero, uno de los factores han sido internet y las redes sociales. Aunque en parte han ayudado a visibilizar situaciones de maltrato humano y animal, temas en los que se ha logrado un gran avance en las leyes, "por otro lado, como humanidad, nos estamos abandonando", expresó.