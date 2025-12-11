Claquetazo en España

Omar Chaparro se convertirá en un hombre que, mayoritariamente con su voz, hará que la adrenalina suba entre el público, pues está a punto de arrancar en España el rodaje del filme La noche cerrada.

¿Qué detalles se conocen sobre La noche cerrada?

En la historia, un thriller, coproducción entre México y el país europeo, el actor de La boda de Valentina y Las viudas de los jueves compartirá créditos con Javier Rey, actor español conocido por su participación en Velvet Colleción e Historias para no contar. Alejandra Cárdenas (Acapulco), productora del proyecto cuyo director pronto será revelado, informó que el rodaje arrancará pronto. “Todo sucede dentro de una cabina, cuando a un locutor de radio le llega la llamada de un hombre que trae un rollo fuerte, primero se pensará que se va a suicidar, luego que va a matar a alguien y después ya verán. Poco a poco la tensión va creciendo”, adelanta.

Acciones de producción en Navarra para La noche cerrada

Cárdenas habla de la dinámica de trabajo con actores que son relacionados directamente con la comedia, como Eugenio Derbez. “Lo que me pasa con Chaparro es lo mismo que con Eugenio Derbez, que los conoces de un modo, pero cuando los ves como actores sabes que son muy talentosos”, subraya.

FILMARÁN AL NORTE DE ESPAÑA

Navarra ha sido la ciudad elegida para rodar La noche cerrada, siendo la primera producción de Sin Sentido Films en el Viejo Continente, compañía de Cárdenas, quien abrirá oficinas también en España. La decisión de hacer el largometraje en Europa obedece a la existencia de incentivos fiscales, carentes en casi todo México, con los cuales hay cierto retorno en el dinero invertido en las ciudades. “Nos está matando la falta de estímulos, estuve cuatro años haciendo Acapulco (serie con Eugenio Derbez) en Puerto Vallarta y ahora no hay nada; cuando intentas llevar a alguien te preguntan qué tiene México, decimos que crew y locaciones, pero responden que eso en varios lugares y que Colombia da (regresa) el 35% o en Canarias el 54% y es cierto, no es que me ahorre yo dinero, sino que se multiplica y ahora es el caso”, expresa.

Impacto de los incentivos fiscales en la industria del cine

Con esto, Cárdenas se suma a otras producciones como la serie Nadie nos vio partir, Hasta que amanezca, de Luis Felipe Ibarra, y la bioserie de Timbriche, a estrenar, que se rodaron en Sudáfrica, Colombia y Uruguay, respectivamente, atraídos por los incentivos.