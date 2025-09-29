Príncipe William y Kate Middleton visitan el set de Harry Potter en Windsor Great Park

HBO lleva varias semanas rodando su nueva serie de televisión de Harry Potter en locaciones de Windsor Great Park, cerca de la nueva residencia del Príncipe William y Kate Middleton en Forest Lodge.

Y ahora, según Deadline, el Príncipe y la Princesa de Gales y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, visitaron hace unos días el set de Hogsmeade, la estación de tren ficticia que da servicio al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Según informes de diversos medios británicos, Kate y sus hijos regresaron el viernes para una segunda visita para conocer al actor escocés Dominic McLaughlin, quien interpretará al joven Harry Potter en la nueva serie.

El Príncipe Louis tuvo incluso la oportunidad de viajar en el Expreso de Hogwarts por un tramo de vía de 800 metros construido a través del bosque.

La familia real británica es conocida por ser fanática de Harry Potter. En 2013, el Príncipe Harry, William y Kate hicieron una aparición con todo y sus varitas mágicas de las películas en los estudios Warner Bros. de Londres.

En 2017, la Reina Camila, entonces duquesa de Cornualles, declaró al Daily Mail que el Rey Carlos disfrutaba leerle los libros de Harry Potter a sus nietos.

"Y él hace todas las voces, porque es un imitador brillante. Yo no soy muy buena. Intento hacer las voces, pero la actuación no es mi fuerte. Pero él se sienta y todos se sientan con él", dijo la Reina en ese momento.

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter, planeada para durar al menos una década y que estrenará a inicios de 2027, comenzó su producción en julio pasado y desde entonces se han avistado varios momentos del rodaje a lo largo del Reino Unido.