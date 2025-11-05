Confirma que sí le robaron

En un video, Rocío Sánchez Azuara aclara la noticia en torno al robo que sufrió, pues a pesar de que sí fue víctima de un arrebato ilícito, aclara que la bolsa que perdió, no era su bolso personal y, en él, no tenía ningún documento, como tampoco dinero ni tarjetas, como se reportó.

Durante el mediodía, el periodista Carlos Jiménez, a través de su cuenta de X, dio a conocer que la conductora había sido víctima de un robo, mientras se encontraba en las instalaciones del Palacio de Hierro, ubicadas en Polanco, en donde habría perdido, presuntamente, el dinero y las tarjetas que llevaba con ella dentro de su bolso.

¿Qué ocurrió?

Sin embargo, la presentadora de TV Azteca ya explicó cómo sucedieron los hechos y, si bien, confirmó que una bolsa le fue robada, aclaró que se trató de un producto que acaba de adquirir y que, la bolsa en la que llevaba sus pertenencias, la tiene en su poder. "Ya se corrió la noticia de que me robaron, sí es verdad, nada más que la nota no está bien contextualizada", indicó.

La conductora aclaró que ese día había acudido a la tienda departamental para recoger una bolsa de mano que había comprado a 12 meses sin intereses y, aprovechando, intercambió una monedas palacio, por unos artículos que su sobrina, quien la acompañaba, estaba interesada en adquirir. "La semana pasada acudí a Palacio de Hierro Polanco, había separado (apartado) una bolsa que quería y, a una sobrina, que se va a casar, yo le ofrecí mis monedas, para que comprara unas cosas. Fuimos a recoger la bolsa, no me la dieron en una bolsa de Palacio, me la entregaron en una bolsa azul", detalló.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En ese momento, no había problema alguno, el extravío de la bolsa sucedió hasta que Rocío fue enviada con otra de las personas que trabajaban en la tienda, para firmar un comprobante de que las monedas ya habían sido intercambiadas cuando, al dejar la bolsa recargada en la mesa, esta desapareció. "La señorita me pide que firme un cupón, como requisito para en canje de monedas, firmó y en él momento en que firmo, pongo la bolsa que traía en mi mano, la de papel (azul), encima del mostrador de la señorita, en el momento de yo bajar (la mirada), mi sobrina estaba viendo las cosas que nos habían intercambiado, cuando yo regreso mi cara, para recoger mi bolsa, mi bolsa ya no estaba, cosa que se nos hizo muy extraño", ahondó.

Al preguntar por el paradero de la bolsa, la conductora explica que no recibieron el apoyo que merecía la situación por parte del personal de la tienda, motivo por el que tuvo que recurrir a instancias como la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. "La señorita en cuestión dijo ´no, yo no vi nada´, solicitamos el registro de cámaras de seguridad, en las cámaras nos compartieron que la persona de a lado, que estaba canjeando sus monedas, agarró mi bolsa, acudo inmediatamente a seguridad, pido hablar con los responsables para pedir las imágenes, y reportar en mis redes sociales, y me responden ´no podemos hacer eso, usted tendría que ir a la Fiscalía a levantar un acta, para después nosotros, proporcionarle las imágenes de las cámaras´, cuestión obsoleta, era mucho más rápido recuperar la bolsa sin notificar a Fiscalía, fue dentro de la tienda, intenté resolver por todos los medios, conciliar con ellos de forma civil y ellos me dijeron ´no´", explicó.