Despojado de su camioneta en Culiacán

Un suceso traumático vivió el hipnotista John Milton al ser despojado de su camioneta de manera violenta por unos civiles armados que lo interceptaron la tarde de ayer mientras se trasladaba sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en Sinaloa junto a su esposa y un amigo.

"Fue un suceso traumático para todos los que veníamos en el vehículo, bendito Dios estamos con vida, que es lo importante, y estamos platicando la historia", declaró vía telefónica.