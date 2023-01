Robert Plant, de Led Zeppelin a la locura por los Wolves

Pero toda su afición nació un día de 1955 a sus 7 años de edad, cuando su padre Robert C. Plant lo llevó al Molineux Stadium y entonces le brillaron los ojos al ver venir de frente al ídolo de los Wolves, Billy Wright, quien lo saludó de mano, y sin saberlo, conectó al futuro vocalista de Led Zeppelin para que tuviera un romance interminable con el club inglés.

"Mi recuerdo más antiguo de los Wolves es estar sentado sobre los hombros de mi papá, más o menos en 1955, cuando el equipo se estaba comiendo Europa. Me acuerdo de Billy Wright. Salió del túnel, se dio vuelta, me sonrió y me saludó. Desde ese momento me hice adicto. Una vez que te han mordido no se puede escapar.

"Lo que siento por los colores de los Wolves se acerca demasiado al sentimiento religioso que arrebata a mucha gente", ha dicho Robert Plant al explicar su amor rabioso por el equipo.

El punto más álgido del amor desenfrenado de Robert Plant por los Wolves se dio en la temporada 1973-1974 cuando el equipo ganó la Copa de la Liga, al vencer 2-1 al Manchester City.

Robert Plant, acostumbrado ya a una vida de excesos con el ritmo delirante que tenía con Led Zeppelin, decidió celebrar en grande la victoria de los Wolves, lo que detonó en la hecatombe de su matrimonio con Maureen Wilson.

"Cuando ganamos la Copa de la Liga en 1974 tardé tres días en llegar del estadio a mi casa. En ese tiempo, no tengo idea de dónde estuve. Sólo recuerdo que el plantel recibió una distinción del alcalde, y que yo los acompañé ahí por un minuto o dos. Eso fue difícil de entender para mi mujer.

"Algunos aseguran que el futbol fue la causa de mi divorcio. Si no fuera un aficionado de los Wolves, probablemente estaría cuidando de tres niños, cinco nietos y muchas mujeres satisfechas. Pero soy más feliz en las tribunas.

"La pasión por Wolverhampton arruinó mi matrimonio por un tiempo. Es amor por algo que no sé cómo explicar. Me encanta hasta la muerte", ha manifestado Robert Plant.

Si en los escenarios, Robert Plant se ha desatado interpretando temas clásicos como Stairway to heaven, Whole lotta love, Kashmir, y Rock and roll, entre muchas más, en el futbol, al mezclarse con los fans de los Wolves experimenta la tranquilidad.

"Es amor por algo en donde no tengo que andar explicando nada, justificándome. Y está bien y está mal y es banal. He estado en la cancha con 15,000 aficionados y he pensado que en cualquier otro lugar del planeta hubiera necesitado guardaespaldas. Pero en vez de eso, estaba sobre los hombros de otra persona", ha dicho Robert Plant.

En 2009, el club de los Wolves premió todo el amor de Plant, nombrándolo presidente honorario.

Y claro, Robert Plant, también es un fan del delantero mexicano, Raúl Jiménez, quien desde la temporada 2018-2019 forma parte de la plantilla de los Wolves.

En 2021, cuando Raúl Jiménez, sufrió un fuerte golpe de cabeza al chocar con el jugador del Arsenal, David Luiz, Robert Plant le envió al mexicano un disco autografiado y un mensaje emotivo: "Raúl, eres una gran inspiración, recupérate", escribió el vocalista de Led Zeppelin.