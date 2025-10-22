‘Feliz’ de las protestas contra Donald Trump

‘Feliz’ de las protestas contra Donald TrumpCasi 7 millones de personas marcharon en varias ciudades de EE. UU. contra el autoritarismo.
El actor Robert de Niro visitó el programa “The Weekend”, de MSNBC, y habló sobre las protestas del sábado “Sin reyes”, en EE. UU., y el riesgo de que Trump se postule para un tercer mandato.
Contexto general
Los organizadores de la protesta afirmaron que casi 7 millones de personas marcharon en ciudades de todo EE. UU., denunciando lo que consideran una tendencia autoritaria bajo el gobierno de Donald Trump. De Niro dijo que estaba “feliz” de ver a personas de diferentes orígenes y de todo el espectro político unirse a las protestas.
