‘Feliz’ de las protestas contra Donald Trump

Casi 7 millones de personas marcharon en varias ciudades de EE. UU. contra el autoritarismo.
  • Por: SUN
  • 22 / Octubre / 2025 -
El actor Robert de Niro visitó el programa “The Weekend”, de MSNBC, y habló sobre las protestas del sábado “Sin reyes”, en EE. UU., y el riesgo de que Trump se postule para un tercer mandato.

Contexto general

Los organizadores de la protesta afirmaron que casi 7 millones de personas marcharon en ciudades de todo EE. UU., denunciando lo que consideran una tendencia autoritaria bajo el gobierno de Donald Trump. De Niro dijo que estaba “feliz” de ver a personas de diferentes orígenes y de todo el espectro político unirse a las protestas.

