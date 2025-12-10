Muere el músico Robe Iniesta: esta fue la última publicación en redes

Robe Iniesta, figura esencial del rock en español y fundador de la emblemática banda Extremoduro, falleció a los 63 años. La noticia fue confirmada este miércoles por su agencia de comunicación a través de un comunicado.

Aunque no se precisó la causa del deceso, el mensaje destacó la huella que dejó el músico, recordándolo como "un filósofo contemporáneo, un humanista y un creador literario cuya obra ha conmovido a generaciones enteras".

Reacciones de colegas tras el fallecimiento de Robe Iniesta

El estado de salud del artista ya había generado preocupación desde finales de 2024. En noviembre de aquel año, el cantante suspendió de forma repentina los conciertos finales de la gira "Ni Santos ni Inocentes" tras recibir un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, afección que lo obligó a detener por completo su actividad y guardar reposo estricto.

Tras conocerse su muerte, varias figuras del ámbito musical expresaron su tristeza. Entre ellas Enrique Bunbury, quien compartió en X que la noticia lo había dejado sin palabras y subrayó la trascendencia de Iniesta en la historia del rock español. "Desde aquí mi más sincero pésame a familiares y amigos de uno de los más grandes autores de canciones de los últimos cincuenta años. DEP", escribió.

Última publicación de Robe Iniesta en redes sociales

Roberto Iniesta Ojeda solía utilizar sus redes sociales, especialmente Instagram —donde reúne a más de 200 mil seguidores— para compartir momentos de su vida y anunciar algunos de sus conciertos. En esta ocasión su última publicación no fue compartida por él, sino por el equipo de Extremoduro, quien publicó un video que recopila algunos de los mejores momentos de Robe.

También, compartieron una fotografía, la cual fue acompañada de varias frases de canciones emblemáticas como "Si te vas", "Por encima del bien y del mal", "Guerrero", entre otras. En la imagen escribieron: "¡Hasta siempre, Robe! ¡Hasta siempre, siempre! ¡Hasta siempre, siempre, siempre!"