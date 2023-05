¡Fiesta con Robbie!

"¿Cómo se dice 'sex' en español?", preguntó el cantante. "Sexo, drogas, escándalo... Es una terapia para mi entretenerlos", comentó al cantar "Strong".

Portando una playera de la Selección mexicana, el británico no dejó de platicar con los espectadores y prometió que haría un viaje por el tiempo, el cual incluyó un cover de "Don't Look Back in Anger" de Oasis.

También interpretó la balada "Angels", de 1997, que se convirtió en su primer superéxito como solista tras dejar la boyband Take That.

En el público, una niña traía un letrero que decía: "Robbie, ¿puedo darte un abrazo?". El cantante lo leyó, le preguntó su nombre y le dedicó "Love My Life". Más tarde se sumó "Feel", en la que varios asistentes sacaron sus celulares para inmortalizar el momento.

La presentación de Williams fue sólo una de las que hicieron vibrar al público de ayer. Más temprano, los integrantes de Black Eyed Peas se apoderaron del Autódromo con un recorrido por éxitos como "Pump It" (que sonó mientras salían flamas del escenario), "The Time (Dirty Bit)", "Where Is The Love?", y "I Gotta Feeling".

"Nunca se olviden de nuestras raíces indígenas. Que viva Tenochtitlán", dijo Taboo, quien tiene ascendencia mexicana.

El grupo, completado por will.i.am y apl.de.ap, así como la vocalista invitada J. Rey Soul (quien los ha acompañado desde la salida de Fergie, hace algunos años) armó una verdadera fiesta ante los presentes.

Por la tarde, Róisín Murphy se llevó piropos al salir con un vestido verde tornasol que dejaba al descubierto su pierna, mientras que en la cabeza portaba un gorrito azul.

La cantante irlandesa, quien formó parte del dúo electrónico Moloko antes de iniciar su carrera como solista hace casi dos décadas, presentó una nueva versión de "Sing It Back", tema originalmente lanzado en 1999.

A lo largo de la presentación, fue quitándose capas de su vestido y agregándole pelucas y objetos sobre su cabeza.

Por su parte, Camilo deleitó con sus bachatas, canciones de amor y rancheras para enamorar a su "Tribu", como llama a sus seguidores.

"Llegué a México con una guitarra en el hombro con la esperanza de que el sueño se hiciera realidad... Gracias por esta linda tarde", expresó.

Durante su set, en el que hubo algo de lluvia, el colombiano de 29 años deleitó a los presentes con temas como "Tutu", "Ropa Cara" y "Vida de Rico". En "Por Primera Vez" invitó a su esposa Evaluna Montaner. Ambos bailaron, se tomaron de la mano y cerraron el tema con un beso.