Llora mundo del espectáculo

Rob Reiner, el hijo de un gigante de la comedia que se convirtió en uno de los cineastas más destacados de su generación con películas como "Princess Bride", "When Harry Met Sally ..." y "This Is Spinal Tap", ha fallecido. Tenía 78 años.

Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron encontrados muertos el domingo en su casa en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles. Un funcionario con conocimiento de la investigación confirmó que Reiner y Singer eran las víctimas. El funcionario no podía discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Las autoridades investigaban un "aparente homicidio", dijo el capitán Mike Bland de la Policía de Los Ángeles. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que respondió a una solicitud de ayuda médica poco después de las 3:30 de la tarde

Reiner creció pensando que su padre, Carl Reiner, no lo entendía ni lo encontraba gracioso. Pero el joven Reiner seguiría en muchos aspectos los pasos de su padre, trabajando tanto delante como detrás de la cámara, en comedias que iban desde las escenas discontinuas hasta historias elaboadas.

"Mi padre pensaba: ´Oh, Dios mío, este pobre chico está preocupado por estar a la sombra de un padre famoso´", dijo Reiner a "60 Minutes" en octubre, recordando la tentación de cambiar su nombre. "Y él dice: ´¿A qué quieres cambiar tu nombre?´ Y yo dije: ´Carl´. Solo quería ser como él".

Después de comenzar como escritor para "The Smothers Brothers Comedy Hour", el gran avance de Reiner llegó cuando, a los 23 años, fue elegido en "All in the Family" de Norman Lear como el yerno progresista de Archie Bunker, Michael "Meathead" Stivic. Pero en la década de 1980, Reiner comenzó como director de largometrajes, produciendo algunas de las películas más queridas de esa, o cualquier, era. Su primera película, el clásico de culto en gran parte improvisado de 1984 "This Is Spinal Tap", sigue siendo el texto fundamental del falso documental.

Después de la comedia veraniega de John Cusack de 1985 "The Sure Thing", Reiner hizo "Stand By Me" (1986), "Princess Bride" (1987) y "When Harry Met Sally ..." (1989), un período de cuatro años que resultó en un trío de clásicos estadounidenses, todos ellos entre las películas más citadas del siglo XX.

Durante las siguientes cuatro décadas, Reiner, una presencia cálida y sociable en la pantalla y un abierto activista progresista fuera de ella, se mantuvo como una figura constante en Hollywood. La compañía de producción que cofundó, Castle Rock Entertainment, lanzó una envidiable serie de éxitos, incluyendo "Seinfeld" y "The Shawshank Redemption". Al llegar el cambio de siglo, su tasa de éxito había disminuido considerablemente, pero Reiner la revivió a principios de esta década. Este otoño, Reiner y Castle Rock lanzaron la tan esperada secuela "Spinal Tap II: The End Continues".

Según "Los Angeles Times", Nick había estado varias veces en proceso de rehabilitación y vivió en la calle debido a sus adicciones. Allegados aseguran que previo al crimen hubo una discusión familiar en una fiesta navideña.

El cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados muertos en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, y su hijo Nick Reiner fue detenido por las autoridades como principal sospechoso del doble homicidio, informaron fuentes locales.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos de la pareja presentaban múltiples heridas por arma blanca, lo que llevó al Departamento de Policía de Los Ángeles a abrir una investigación por homicidio. Los servicios de emergencia acudieron al domicilio tras una llamada de auxilio y confirmaron el deceso de ambas víctimas. Horas después del hallazgo, Nick Reiner, hijo del matrimonio, fue puesto bajo custodia para ser interrogado y, posteriormente, detenido en calidad de sospechoso. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el móvil del asesinato, aunque señalaron que la investigación continúa en curso.