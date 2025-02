Rob Liefeld, creador de Deadpool, cortará lazos con Marvel

El mundo del cómic y el cine de superhéroes puede verse afectado por la reciente declaración de Rob Liefeld, co-creador del icónico personaje de Deadpool, quien anunció que cortará lazos "en todos los sentidos" con Marvel Comics, informó Variety.

La decisión de Liefeld se desencadenó tras una serie de eventos desafortunados ocurridos durante el estreno de la película Deadpool y Wolverine en julio pasado.

Según relató el propio Liefeld en su podcast Robservations, él y su familia no fueron invitados a la fiesta posterior organizada por Disney para celebrar el lanzamiento de la cinta.

Este hecho, sumado a otras quejas relacionadas con la colocación de los créditos de creación en la película y lo que él percibe como una falta de respeto por parte del jefe del estudio de cine y televisión, Kevin Feige, fueron los detonantes que llevaron a Liefeld a tomar esta drástica, pero fundamentada, decisión.

El autor de cómics también narró un incidente ocurrido durante la proyección de Deadpool y Wolverine en el Lincoln Center de Manhattan.

Liefeld afirma que posó en la alfombra roja junto al equipo creativo de la película, pero que las fotos fueron misteriosamente borradas antes de que pudieran ser publicadas.

"Se suponía que me avergonzaría, me disminuiría, me derrotaría", expresó Liefeld sobre su experiencia en el estreno en Nueva York.

El cocreador de Deadpool también reveló que sus representantes intentaron gestionar el ingreso de la familia Liefeld a la fiesta posterior al estreno, pero que fueron rechazados por el equipo de publicidad del estudio.

"Disney es el factor decisivo en esto. Que digan: 'Tú y tu familia no son bienvenidos aquí. Solo te toleramos para la proyección'. En ese momento, supe en mi corazón que no podía seguir adelante", sentenció Liefeld.

El artista gráfico enfatizó que nunca se sintió despreciado por 20th Century Fox durante las dos primeras películas de Deadpool, antes de que el estudio, incluyendo los derechos cinematográficos del personaje, fuera adquirido por Disney.

A pesar de su amarga experiencia, Liefeld expresó su disposición a perdonar a quienes tomaron la decisión de excluirlo de la fiesta posterior al estreno, pero lamentó el trato recibido, señalando que fue mucho peor de lo que 20th Century Fox hubiera imaginado.

Liefeld anunció que su última colaboración con Marvel será el cómic Deadpool Team Up, que se lanzará el 12 de febrero.

Aunque Marvel es dueña de Deadpool, Liefeld conserva derechos de autoría, derechos creativos y de monetización del personaje.

Esto significa que, si bien no tendrá control creativo en el futuro, el autor ha conservado su participación financiera y obtendrá una parte de cualquier proyecto futuro relacionado con el mercenario bocazas.

Esta no es la primera vez que Liefeld anuncia su retiro de Marvel, ya que en febrero y octubre de 2024, había compartido su intención de despedirse del personaje de cómic en sus propios términos.

"Me retiro de Deadpool. Es oficial. Sí, después de 33 años no solo de presentar a Deadpool, sino de narrar muchas de sus aventuras más populares, es hora de que el papá de Deadpool se despida", escribió en Instagram hace aproximadamente un año.

Unos meses después, en una entrevista con el medio ScreenRant, declaró: "Es un cambio perfecto después de decir adiós a Marvel. Es la manera perfecta de decir adiós. Marvel fue genial. Me lo pasé genial.

No podría haber tenido una mejor experiencia. Pero si me quedan lo que creo que son cinco años haciendo el trabajo que estoy haciendo a un nivel con el que estoy satisfecho, entonces necesito volcarlo en mi catálogo de Extreme".

Deadpool & Wolverine, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, fue la tercera película del Mercenario Bocazas y se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando mil 330 millones de dólares a nivel mundial, lo que la convierte en la película con clasificación R más taquillera de la historia.

La película también rindió homenaje a Liefeld con una broma sobre su supuesta incapacidad para dibujar pies.

A lo que Liefeld expresó su aprobación de la broma en redes sociales, escribiendo: "¡Que el cómico más destacado y la megaestrella de su edad me toquen es un absoluto honor! No tengan dudas de que es una emoción y un honor".