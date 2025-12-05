Richard Gere elogia a Claudia Sheinbaum en la FIL de Guadalajara

El famoso actor Richard Gere dijo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es sorprendente, esto durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) llevada a cabo en la ciudad de Guadalajara.

¿Qué dijo Richard Gere sobre Claudia Sheinbaum?

El actor estadounidense, protagonista de "Mujer Bonita", expresó que hay malos en el planeta, refiriéndose a presidentes como Donald Trump, y a la mandataria mexicana le toca lidiar con él. "Su presidenta es bastante sorprendente, cómo es capaz de lidiar con este tipo, así que la aplaudo".

Previamente dijo estar "profundamente avergonzado" del presidente que gobierna en su país. También hizo referencia a líderes mundiales como Viktor Orbán, primer ministro de Hungría; Vladimir Putin, presidente de Rusia y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

"Estoy profundamente avergonzado de este presidente que tenemos... Y no solo es Trump, tenemos a Orban, tenemos a Putin, tenemos a Netanyahu, tenemos a malos jugadores en el planeta ahora mismo, con enorme poder". Argumentó que actualmente tenemos el reto de defender el mundo en el que queremos vivir, al señalar que "los malos del planeta nos están desafiando a defender lo que realmente somos".