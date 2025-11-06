Reconocimiento real

David Beckham, excapitán del Manchester United y de la selección de Inglaterra, fue nombrado caballero por el rey Carlos III en una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor por sus servicios al deporte y a la beneficencia. "Es un gran honor", afirmó Beckham tras la ceremonia en la que estuvo acompañado por sus padres y por su esposa Victoria, ex integrante de la banda "Spice Girls".

El ex mediocampista de Real Madrid, Milan, París Saint-Germain y Los Angeles Galaxy, de 50 años y actual presidente del Inter Miami, reconoció que le llevará un tiempo acostumbrarse a que lo llamen "Sir".

EMOCIONADO

Beckham había reconocido ante los medios que se emocionó al recibir hace unos meses la noticia de la investidura, la cual se produjo después de que ya hubiera sido nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2003.

El exfutbolista, quien sumó 115 partidos con la selección de Inglaterra y se retiró oficialmente en 2013, desempeñó un papel fundamental en la organización de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y es embajador de UNICEF desde 2005.

Padre de cuatro hijos, se convirtió en embajador de la Fundación King´s en 2024, apoyando el programa educativo de Carlos III y sus esfuerzos por fomentar una mayor comprensión de la naturaleza entre los jóvenes.