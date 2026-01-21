Jueza rechaza su demanda contra de periodista

La cantante Ninel Conde recibió un fuerte revés legal luego de entablar una demanda contra la periodista de investigación Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House (Grijalbo), debido a que la también actriz es mencionada en los libros de la autora con presuntos vínculos con el narcotráfico.

Cabe recordar que Hernández causó gran polémica cuando en 2021 lanzó "Emma y las otras señoras del narco". Fue hasta 2024 cuando "El Bombón Asesino" decidió demandar a la escritora y a la editorial en Miami.

Entonces, trascendió que la actriz buscaba una compensación por daños y perjuicios, por un monto que oscilaba entre casi 900 mil y poco más de 1 millón 300 mil pesos.

No obstante, una jueza en Miami emitió la resolución final al señalar que Conde no presentó pruebas suficientes para demostrar que estaba siendo atacada, por lo que el proceso fue detenido y la demanda no podrá continuar. Además, se determinó que no puede volver a presentar una denuncia por la misma situación, según informó el canal de YouTube El Balconeo.

Aún queda pendiente conocer qué medidas podría tomar Ninel en México tras este fallo legal.