Alzan la voz; Les gusta al natural

En la actualidad es difícil reconocer la diferencia entre una foto con retoques y un qué no, pues el retoque fotográfico está a un clic de distancia. Son muchas las famosas que han abusado de esta herramienta para mostrar cuerpos delgados y una piel sin imperfecciones. Sin embargo, hay otras famosas que optan por seguir mostrándose al natural y sin modificaciones digitales.

A continuación, te contamos de algunas famosas que se muestran orgullosas de mostrar sus verdaderos rostros y cuerpos; y que además se han manifestado su inconformidad por el uso desmedido de filtros y retoques digitales.

KATE WINSLET

La actriz británica es una de las grandes defensoras de mostrarse al natural y es que ha sido víctima del retoque fotográfico en varias ocasiones, no solo en fotos, sino también dentro de las producciones en las que ha trabajado.

En una entrevista con diario "The New York Times", habló sobre su trabajo en la serie "Mare of Westtown", contó la vez que el director de la serie Craig Zobel, intentó retocar su cuerpo durante una escena pues se le hacía un rollito en el abdomen y que la eliminaría, a lo que ella respondió que no se atreviera a hacer cambios en su cuerpo.

KAROL G

Una de las polémicas más recientes por el uso de mejoras digitales, es sin duda el caso de la cantante Karol G, pues la revista GQ abuso de esta herramienta, retocando hasta las facciones de la colombiana, haciéndola lucir irreconocible.

Ante ello, la cantante expresó su inconformidad con la revista por haberle modificado el rostro por completo, por lo que tomó sus redes sociales y habló de su experiencia de aparecer en dicha revista.

"Agradezco la revista la oportunidad, porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto; como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", comentó la intérprete.

KEIRA KNIGHTLEY

La actriz británica es una de las famosas que en muchas ocasiones ha protestado en contra de los retoques, y desesperada por ser víctima en muchas ocasiones de las alteraciones a su cuerpo, se rebeló en contra de la industria y realizó una sesión fotográfica en ´topless´ para la revista "Interview", para protestar en contra de los estándares de belleza que se les imponen a las mujeres en la actualidad.

Fue en otra ocasión en donde también habló seriamente sobre el tema con el diario "The Times", y dijo que "los cuerpos de las mujeres se han convertido en un campo de batalla" y consideró que la fotografía con retoques tenía parte de la culpa.

ZENDAYA

La famosa actriz, también protestó en contra del uso desmedido de los retoques, cuando tenía 19 años, hizo algunas fotos en Puerto Vallarta, México para la revista "Modeliste", sin embargo, Zendaya no contaba con que la revista modificaría su cuerpo sin su consentimiento, por lo que alzó la voz y tomó sus redes sociales para hablar sobre el tema.

"Ha salido hoy una nueva sesión fotográfica y me he sorprendido al comprobar que a mis 19 años de edad mis caderas y mi torso han sido bastante manipulados. Estas son las cosas que hacen que las mujeres se sientan inseguras de sí mismas, crean ideales irreales de belleza", escribió la actriz en la red social Instagram.

PENÉLOPE CRUZ

La actriz española es una de las mujeres que defiende la naturalidad, además de mostrarse orgullosa de su edad y de mostrar su cuerpo y cara al natural. La actriz, ha trabajado con marcas de belleza en donde ha puesto por delante no abusar de las herramientas para cumplir con los estándares de belleza.

"Me alegra que a estas firmas de cosmética cada vez les controlen más el retoque de las fotos para que no te conviertas en un muñeco. No quiero ver una foto mía que enseñe una mentira".

JULIA ROBERTS

La actriz es una de las mujeres más hermosas de la industria de Hollywood y aún con ello, en algunas ocasiones han querido cambiar su aspecto con edición fotográfica por lo que, en más de una oportunidad, la actriz opinó sobre los retoques estéticos que realizan a sin el consentimiento de las famosas, las revistas y productoras.

"Tratamos de arreglar algo, pero no puedes arreglar lo que no puedes ver. Es el alma la que necesita el retoque. Es desafortunado que vivamos en una sociedad tan dismórfica y aterrorizada", contó la actriz para una entrevista.

MEGHAN MARKLE

La ex duquesa de Sussex, ha sido una de las famosas que más ha protestado en contra de la industria cambiando su aspecto, pues a ella no solo le cambian la forma de su cuerpo, también se han metido con el color de su piel y han tratado de aclararla a toda costa.