Anuncia residencia en Las Vegas, en 2026

Lauper, quien ha declarado que no planea volver a salir de gira, se instalará en el Coliseo del Caesars Palace del 24 de abril al 2 de mayo de 2026. En Instagram Lauper escribió: "Las Vegas se convertirá en ´Cyn City´ la próxima primavera, cuando traiga mi espectáculo Girls just wanna have fun a la ciudad, una oportunidad para que los fans que se perdieron mi gira de despedida celebren por última vez".