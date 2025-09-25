Impone récord con residencia en Las Vegas

En solo una hora, Carín León agotó las localidades para sus shows en la Sphere de Las Vegas, programados para el 11, 12 y 13 de septiembre del próximo año, por lo que abrió tres fechas más: 4, 5 y 6 del mismo mes.

La oficina del cantante nacido en Hermosillo, de 36 años, informó que ante la demanda sin precedentes de boletos, su residencia se extenderá en el ya icónico escenario de la llamada "Ciudad del Pecado".

Los fans interesados en asistir pueden registrarse en www.carinleonlive.com/sphere para recibir por correo electrónico un código de acceso, necesario para adquirir las entradas. El código de la primera preventa seguirá siendo válido en esta segunda ronda.

Además, un número limitado de Paquetes VIP de Viaje están ya disponibles a través de carinleon.100xhospitality.com. Estos incluyen una estadía de dos noches en The Venetian Resort Las Vegas, entradas VIP reservadas y mercancía exclusiva.

Con esta residencia de seis fechas, producida por AEG Present, Carín León establece un nuevo récord para la música en español en vivo en Estados Unidos.

Asimismo, el intérprete de "La Boda del Huitlacoche" hace historia al convertirse en el primer intérprete de habla hispana en presentarse en el recinto, consolidándose como pionero al abrir las puertas para la música en español a nivel global