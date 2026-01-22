Niega gira con "Enrollados"

Aún sin que se estrene "Enrollados", el show que trae a la actualidad lo que un día fue "Otro rollo", Lalo España da a conocer que ya no formará parte del proyecto, debido a que el actor ya tenía compromisos agendados para las fechas en las que se ha reprogramado el espectáculo.

TODO CAMBIA

El 8 de enero, una semana antes del debut de "Enrollados", la compañía encargada del show, MusicVibe, dio a conocer que el reencuentro de "Otro rollo" sería pospuesto por motivos de logística, que nada tenían que ver con Roxana Castellanos, Adal Ramones, Yordi Rosado, Mauricio Castillo y Lalo España.

Es ahora que España aclara que, si bien, "Enrollados" se reprogramará -aún sin que se conozcan las nuevas fechas oficialmente-, él ya no formará parte del elenco.

Para el actor era importante explicar la razón de su salida pues, pese a que la compañía firmó acerca de las futuras reprogramaciones, para él era importante que el público conociera ahora la razón que lo llevó a salir del proyecto.

COMUNICADO

"Decidí hacer este comunicando asumiendo la completa responsabilidad de mis palabras, porque el público me merece un inmenso respeto, estoy muy agradecido de, hasta ahora, haber llevado una carrera muy limpia, muy honesta".

Así, España contó que fue, durante 2025, que MusicVibe lo buscó para formar parte del regreso de "Otro rollo", con una gira que visitaría 18 estados de la República, durante el 15 de enero al 28 de febrero, fechas en las que él podía cumplir con dicho compromiso, pero, al conocer que la reprogramación de los shows, estos se empalmarían con otros compromisos, tuvo que declinar.

NO VA

"Esta gira sufrió algunas modificaciones (movimientos, reprogramaciones), ajenas al elenco, (...) (y) quiero comunicarles que, por cuestiones de otros compromisos, etcétera, al reprogramarse estas fechas, yo no podré formar parte de esta gira".

Lalo avisó a sus fans que, si en los cárteles de la promoción del evento, su nombre siguiera anunciado, deben tener en cuenta que no hay forma en que él vaya a aparecer en ninguno de los shows.

ACLARA

Fue puntual al precisar que, aunque hay quienes optan en guardar silencio, cuando su nombre es asociado a alguna polémica, para él es importante hacer uso de su derecho de réplica y aclarar cualquier tipo de hecho a sus seguidores.