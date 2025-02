Crecen los problemas

Nancy Theberge y Brock Lunsford, fiscales del condado de Los Ángeles, presentaron un aviso sobre su intención de demandar a Nathan Hochman, el nuevo fiscal que llevará el caso de los hermanos Menendez, pues aseguran que están recibiendo represalias por apoyar a Lyle y Eric.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por People, se afirma que Theberge y Lunsford sufrieron represalias porque apoyaron la petición de Lyle y Erik de ser liberados.

POLITIZACIÓN CONTINUA

"Este caso realmente se reduce a la politización continua del caso de Erik y Lyle Menendez. Nuestros clientes dedicaron sus carreras a servir al público y al sistema de justicia, y solo estaban tratando de cumplir con la ley, e interpretaron la ley para decir que los hermanos Menéndez deberían ser sentenciados nuevamente en función de una variedad de factores que la ley establece.

Al interpretar esta ley, sintieron que no abogar por la nueva sentencia de los hermanos Menendez sería una violación de la ley. Estas son solo dos personas que están tratando de hacer su trabajo y la ciudad los degradó, descarriló sus carreras", dijo el abogado de Theberge y Lunsford, Justin Shegerian.

AUDIENCIA EN MARZO

La audiencia para conocer la sentencia de los hermanos Menendez se llevará a cabo el 20 y 21 de marzo, Nathan Hochman, ha prometido tratar con mano dura estos delitos y aseguró que la justicia será rápida y significativa.

La atención mediática hacia el caso Menendez se ha intensificado en los últimos meses gracias a la serie de Netflix Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story) y al documental The Menendez Brothers.