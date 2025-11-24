Miss Estonia revela los motivos de su renuncia a Miss Universo

Desde la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo, la polémica en torno al certamen de belleza ha ido en aumento. No solo se ha acusado a la mexicana de hacer fraude para obtener su título; sino que varias de las candidatas que participaron han renunciado a la organización.

¿Qué ocurrió?

Brigitta Schaback, Miss Estonia y, más recientemente, Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, anunciaron a través de redes sociales su renuncia al título de representantes de sus naciones; y aunque ninguna señaló directamente el triunfo de Bosch como uno de los motivos, sí coincidieron en expresar su decepción con la organización internacional.

En el caso de Schaback, todo comenzó con un mensaje en el que explicó que sus valores no se alineaban con los de la dirección nacional y que prefería continuar su labor a favor del empoderamiento femenino de manera independiente. Sin embargo, horas más tarde volvió a pronunciarse y reveló que la razón de fondo era mucho más profunda: el escándalo que ronda al certamen.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

En un breve texto que compartió en sus historias de Instagram, la modelo aseguró que recibió la indicación de apoyar a la organización internacional, y como no estaba dispuesta, decidió dimitir. "Lamentablemente, este año ocurrieron demasiados escándalos en el certamen Miss Universo y se me pidió que apoyara a la organización internacional de MU. Por esa razón, he decidido renunciar a mi título", explicó.

En este mismo espacio, la exrepresentante expresó su total apoyo a la delegada de Costa de Marfil, quien minutos antes también se desvinculó del título y de la organización. Además, publicó una fotografía de la representante de Costa de Marfil acompañada de la palabra "Reina", gesto que muchos internautas interpretaron como un reconocimiento simbólico y no oficial de que, para ella, habría sido la verdadera ganadora del certamen o, al menos, la competidora más digna del título.