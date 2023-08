Vuelve renovado

Ciudad de México

Después de la pandemia, Nicho Hinojosa se ha renovado: pasó de dar conciertos de casi cuatro horas con guitarra a un espectáculo de canciones más selectas en nuevos arreglos para piano y cajón, pero su nuevo paso será también acotar más los lugares donde se presenta.

Al intérprete de "Así Son Ellas" y "A Quien" le quedan dos fechas en Guatemala, tras las cuales se despedirá de Centroamérica, como ha hecho con Estados Unidos y Sudamérica. Si bien el cantautor sólo se quedará con escenarios mexicanos, adelantó que ya no llegará a los mismos lugares que antes.

DISFRUTA CANTAR

"El escenario lo sigo disfrutando, lo que pasa es que uno con el tiempo se va cansando. Cada vuelo, cada carretera se va haciendo un poquito más pesado. Palenques ya tengo sin hacer más de 10 años, ahora voy a terminar este año con los teatros del pueblo", detalló el cantante, de 54 años, en entrevista.





"Hay lugares que están muy retirados. Sinceramente ya no aguanto los recorridos. Si me llegan a invitar, serán aquellos donde llegue el avión. Me quedo trabajando en México, a ver cuánto aguanto".

CERCA DE SU PÚBLICO

De su agenda también quedarán fuera los bares, mientras que de los palenques se despidió hace algo más de 10 años.

En aquel entonces, recordó el músico, ya consideraba el retiro, pero ahora se siente entusiasmado por mantenerse lo más cercano posible a su público.

"Por supuesto que se siente la tristeza de que vas a hacer los últimos eventos para lugares masivos, pero lo estoy entendiendo a mi manera de entender las cosas, creo que lo voy a sustituir. Está surgiendo la idea de hacer gira de teatros y eso me va a mantener más tranquilo", expresó.

La nostalgia inunda a Hinojosa al planear sus espectáculos y subir a escena, pero afirmó que no vive sólo de ello y en los últimos años ha sacado cerca de 130 canciones, pero con la identidad de La Bohemia Descarada, mientras solucionaba problemas con el registro de su nombre.

PURA NOSTALGIA

El intérprete de "Un Buen Perdedor" se ha enfocado en planear presentaciones con más cariño, como el concierto en el Centro Cultural Roberto Cantoral el 11 de agosto junto a Fato, en el que cada artista interpretará sus éxitos individuales y se unirán en un segmento.

"Pura nostalgia es lo que sucede en mis conciertos y también en mi persona, definitivamente la gente y yo conectados nos podemos ir volando con canciones y canciones. Creo que eso va a suceder en el Cantoral", dijo el músico.