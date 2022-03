Reniega de look

La modelo Bella Hadid se sinceró sobre los arreglos estéticos a los que se ha sometido, y confesó estar arrepentida de haber operado su nariz cuando tenía 14 años.

"Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados... creo que así habría sido", dijo Bella quien es estadounidense, pero de madre holandesa y padre palestino, orígenes de los que siempre se ha sentido muy orgullosa.

En múltiples ocasiones Bella ha sido acusada de haber modificado su rostro con cirugías y rellenos, pero asegura que la nariz ha sido su único cambio estético.

"La gente piensa que cambié completamente mi cara debido a una foto de cuando era adolescente en la que lucía hinchada. Estoy bastante segura de que no te ves igual ahora que cuando tenías 13, ¿verdad? Nunca he usado relleno. Vamos a poner fin a eso.

"No tengo ningún problema con eso, pero no es para mí. Quien piense que me he levantado los ojos o como se llame, ¡es cinta facial! El truco más antiguo", aseguró en una entrevista para la revista Vogue.

Bella es la hermana menor de la también modelo, Gigi Hadid, con quien asegura siempre ha sido comparada.

"Yo era la hermana más fea, yo era la morena, no era tan genial como Gigi, ni tan extrovertida... Eso es realmente lo que la gente decía de mí. Y desafortunadamente cuando te dicen cosas tantas veces, simplemente lo crees.

"Pero con los años me convertí en una buena actriz. Pongo una cara muy sonriente, o muy fuerte. Siempre sentí que tenía algo que demostrar. La gente puede decir cualquier cosa sobre cómo luzco, cómo hablo, cómo actúo, pero en siete años nunca perdí un trabajo, lo cancelé o llegué tarde. Nunca nadie podrá decir que no trabajo duro", sentenció.