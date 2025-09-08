´Reina de la ketamina´ causó su muerte

Una mujer apodada como la Reina de la Ketamina se declaró culpable de venderle a Matthew Perry la droga que mató al astro de "Friends".

Jasveen Sangha se declaró culpable de cinco cargos federales, incluyendo proporcionar la ketamina que llevó a la muerte de Perry.

La madre de Perry, Suzanne Perry, y su padrastro, el reportero de "Dateline" Keith Morrison, estuvieron entre el público. Era la primera vez que asistían a los procedimientos judiciales desde el anuncio de las acusaciones hace un año.

Vestida con un uniforme carcelario color beige, Sangha se presentó en la corte el miércoles junto a su abogado Mark Geragos mientras repetía "culpable" cinco veces cuando la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Sherilyn Peace Garnett, le pidió sus declaraciones.

Antes de eso, respondió "sí, su señoría" a decenas de preguntas de procedimiento, vacilando ligeramente cuando la jueza le preguntó si sabía que las drogas que estaba entregando al coacusado e intermediario Erik Fleming iban a Perry.

ACABA SU REINADO

"No había manera de que pudiera saberlo al 100%", dijo. Más tarde agregó, a una pregunta similar sobre los viales de ketamina que le dio a Fleming, que "no sabía si todos o algunos de ellos" estaban destinados a Perry. Los comentarios no afectaron su acuerdo de culpabilidad.

Los fiscales habían presentado a Sangha, una ciudadana de 42 años de Estados Unidos y el Reino Unido, como una traficante de drogas prolífica conocida por sus clientes como la "Reina de la Ketamina", utilizando el término a menudo en comunicados de prensa y documentos judiciales.

Cumpliendo con un acuerdo que firmó el 18 de agosto, Sangha se declaró culpable de un cargo de mantener un local relacionado con drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina que resultó en muerte.

"Se siente horrible por todo esto. Nadie quiere estar en la cadena de causalidad por falta de un mejor término", dijo Geragos fuera del tribunal federal en el centro de Los Ángeles. "Se siente horrible y se ha sentido horrible desde el primer día".