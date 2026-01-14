Regresan a los escenarios

La icónica banda mexicana Reik anunció su regreso a los escenarios con la gira "Reik 2026 Tour", una nueva etapa en su carrera con la que recorrerán Estados Unidos, Latinoamérica y México.

Y en su paso por Estados Unidos se presentará en Payne Arena de Hidalgo, Texas el 28 de marzo, para deleitar a los fans e ambas fronteras con su romanticismo.

Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín prometen un espectáculo lleno de emociones, sorpresas y su característico toque pop romántico, con el que han conquistado al público durante más de dos décadas.

20 AÑOS DE TRAYECTORIA

Este trio romántico cuenta con más de veinte años de trayectoria y grandes colaboraciones. Desde su formación en Mexicali, Reik se ha consolidado como una de las agrupaciones más importantes de la música en español.

Han colaborado con artistas de talla internacional como Maluma, J Balvin, Sebastián Yatra, Camilo, Aitana, Christian Nodal, Ozuna, Grupo Firme y María Becerra, entre otros.

CELEBRAN SU LEGADO

Con esta nueva gira, la banda celebra su legado musical y su evolución artística, reafirmando su compromiso con los millones de fans que los han acompañado a lo largo de su carrera.

Reik regresará al Valle de Texas con este tan esperado Tour 2026, una gira internacional que ha generado gran expectativa.

La banda mexicana ofrecerá un único concierto en Hidalgo, Texas, donde se reencontrará con el público de Reynosa y el sur de Estados Unidos en un espectáculo que promete ser inolvidable.

UNA INSTITUCIÓN DEL POP

Formada por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín, la banda se ha consolidado como una de las más influyentes del pop latino desde su debut en 2003. Con más de dos décadas de trayectoria, han construido una sólida base de seguidores gracias a su estilo romántico, letras emocionales y un sonido que marcó a distintas generaciones.