Deslumbrante

El cantante español Miguel Bosé, regresa a los escenarios después de ocho años de ausencia y Payne Arena de Hidalgo, Texas lo recibe con su "Importante Tour" con el que conquisto a miles de seguidores que se dieron cita en el recinto texano la noche del sábado 18 de octubre, para aplaudir a este ídolo musical.





TODO SE LE PERDONA

En 2017 una enfermedad dejó gravemente tocada su voz, por lo que hizo uso del playback, pero a Bosé su público todo le perdona , pues es un artista transgresor que ha demostrado por año su profesionalismo, calidad y disciplina artística la madera de la que esta hecho, así que el cantante solo se dedico a viajar por el tiempo acompañado de un monumental coro, que lo acompaño a todo pulmón en cada una de sus interpretaciones.

Este show hizo un repaso por más de cinco décadas de trayectoria y fueron casi dos horas y media con un público emocionado aplaudió su legado musical.

Entre los temas que se escucharon estuvieron: ""Importante", "Mirarte", "Bambú", "Hacer por hacer" , "Amiga", "El Hijo del Capitán Trueno" y "Como un lobo".

Espectacular concierto ofreció Miguel Bosé en Payne Arena de Hidalgo, Texas.

DESULUMBRA

En concierto Bosé lucio de blanco, rojo y amarillo, con una gran vitalidad acompañado de cinco músicos en vivo, tres coros y bailarines, pero sobre todo con hambre de comerse el escenario; interactúo con los fans, contó anécdotas propias de algunos temas, pero lo más importante disfrutó al igual que su público de estar de nuevo arriba del escenario.

Cabe mencionar que bailó como en sus mejores tiempos a lado de sus bailarines y cuando visto rojo porto una cauda de varios metros que se deslizó sobre las escalinatas del escenario, sin duda como siempre una producción impecable, con el garbo del que solo este cantante español es portador.

Otras canciones que no podían faltar en su set list fueron; "Nena", "Aire soy", "Sereno", "Sevilla", "Partisano", "Amante bandido", "Morena Mía", "Olvídame tú" y "Sólo sí"; demostrado seguir siendo un referente musical vigente, pues entre el público se pudieron observa más de tres generaciones.

Y la lluvia de éxitos continuo con "Este Mundo Va" y "Nada Particular" y para la recta final llegó "Te Amaré", "Don diablo", "Y Puede Que" y "Por ti" melodías con la que concluyó esta gran velada musical, ante una ovación de pie por parte de los asistentes a este espectacular concierto lleno de nostalgia.

AVANTE

Miguel Bosé cantó, bailó e hizo su mayor esfuerzo por dialogar con su público aunque en ocasiones se tropezaba con poco de tos, pero aquí lo importante es este legado musical que por cinco décadas sigue vivo y vigente en varias generaciones, de quien gustan de la buena música.

LOS MÁS COREADOS

Te Amaré

Sevilla

Partisano

Don Diablo

Aire Soy

Amiga

Bambú