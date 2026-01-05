Vuelve a los escenarios

En una ciudad que nunca duerme, como México, las noches volverán a iluminarse con "La jaula de las locas", una de las apuestas teatrales que regresarán este verano.

El musical, producido por Juan Torres, acumula mil 200 representaciones y fans que la han visto decenas de veces.

"Con ´La jaula de las locas´ conocimos lo que realmente significa la palabra fan; hubo gente que en seis años la vio más de 300 veces, y eso es muchísimo", expresa el productor en entrevista.

Comparte que desde que terminó la temporada, antes de la pandemia, la gente le preguntaba cuándo repondría la obra, en ese entonces protagonizada por Mario Iván Martínez y luego por Tomás Goros.

"Es la obra de mayor duración en cartelera de una de un musical de gran formato, entonces la gente la va a volver a ver, es para toda la familia, es un musical increíble que no sólo habla de amor entre estos dos grandes personajes protagónicos, Georges y Albin, sino del amor de la familia, el amor por el otro".