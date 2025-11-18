Regresa a la comedia

¿Jaime Camil puede, a sus 52 años, ser un soltero codiciado, aunque no tenga dinero? Al menos en la ficción, eso se le permitirá.

El actor de "Jane the Virgin" regresa al cine mexicano tras más de un sexenio de ausencia, durante el cual se dedicó a cimentar su carrera en Estados Unidos con series como "Casa de la risa de Mickey Mouse" y "López contra López".

Camil vuelve entonces con la comedia "Atrápelo quien pueda", cuyo rodaje acaba de comenzar, y en el que compartirá créditos con Natalia Téllez, entre otros histriones.

"La historia es sobre un hombre viudo que es el prospecto ideal para casarse. No necesita ser millonario para serlo, tiene un encanto y su hija también lo anima a buscar pareja", adelanta Carlos Castillo, director de Cinépolis Distribución, una de las compañías del proyecto.





ELENCO

Alfonso Pineda Ulloa dirige esta comedia en la que también actúan Isabella Arroyo, Ricardo Polanco y Verónica Langer.

Junto con Cinépolis en la producción de Atrápelo quien pueda se encuentra Telemundo y Mediapro Studio, compañía última que impulsó Mesa de regalos, comedia que este año fue vista por 2 millones de asistentes, siendo la producción nacional más exitosa hasta ahora.

Deadine, el sitio estadounidense especializado en audiovisual, señala que la cinta pondrá a Camil como un viudo que regresa a la escena de las citas después de varios años fuera de práctica, pero experimentando varios fracasos.

La más reciente comedia cinematográfica de Camil en México fue "Loco por ti" (2019) al lado de Sandra Echeverría. Posteriormente tuvo aparición en la serie "Acapulco", de Eugenio Derbez, y encabezó la bioserie "El Rey, Vicente Fernández".