AC/DC vuelve a México

El anuncio de que AC/DC se prepara para volver a México, luego de 17 años, desde el último concierto que ofrecieron en nuestro país, ya está causando revuelo. Así como sucedió en noviembre de 2009, la banda de rock británica volverá a pisar las instalaciones del Foro Sol, que ahora ha adoptado el nombre de Estadio GNP Seguros.

Esta mañana, a través de sus redes sociales, Brian Johnson, Angus Young, Sevie Young, Cliff Williams y Phill Rudd anunciaron que, como parte de su PWR/UP Tour, la banda realizará cinco shows en Latinoamérica y México será uno de sus destinos.

¿Cuándo será el concierto de AC/DC en México?

Antes de pisar tierras mexicanas, AC/DC visitará Sao Paulo, Brasil, Santiago, Chile y Buenos Aires, Argentina, durante el mes de febrero. El 7 de abril será cuando la banda arribe a la Ciudad de México para volver, como lo hiciera un día, pero de hace 17 años, al otrora Foro Sol, en donde se presentó con su Black ice Tour.

¿Quién abrirá el concierto de AC/DC?

La banda que abrirá su show es nada más y nada menos que The Pretty Reckless, el grupo de hard rock liderado por la actriz Taylor Momsen.