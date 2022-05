¿Regresará Britney Spears a la pantalla?

Dicha publicación, causó sensación entre sus seguidores debido a que Levinson y The Weekend se encuentran trabajando junto en la nueva serie de HBO, The Idol, y muchos creen que la "princesa del pop" podría participar en la producción.

Entre los comentarios, el intérprete de "Blinding Lights" colocó un emoji de corazón rojo. Por su parte, Sam Asghari, prometido de Spears, escribió: "¿Nuevo personaje en Euphoria?"

De acuerdo a Page Six, la intérprete de "Baby One More Time" publicó en noviembre, días después de terminar su tutela, que "acababa de filmar una producción titulada THE IDOL".

Hasta el momento se desconoce si se refería a la próxima serie de HBO; sin embargo, se sabe que Spears es una admiradora de Levinson.