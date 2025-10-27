Regresa a las telenovelas después de 10 años

Regresa a las telenovelas después de 10 añosTras más de una década ausente de la televisión, Yadhira Carrillo regresa como protagonista del melodrama "Los hilos del pasado", acompañada de David Zepeda, Eduardo Santamarina y Bárbara López
Tras más de una década ausente de la televisión, Yadhira Carrillo regresa como protagonista del melodrama "Los hilos del pasado", acompañada de David Zepeda, Eduardo Santamarina y Bárbara López.
"Ha sido tan bonito, tan rico este regreso. Lo he disfrutado tanto, no saben de qué manera. Estoy contenta. Fue una decisión tan acertada el haber dicho si? a este personaje, el haber dicho si? a esta producción", señaló la actriz.
En "Los hilos del pasado", Yadhira da vida a Carolina Guillen, una exitosa diseñadora de modas. Pero su enorme éxito no logra proporcionarle la felicidad, porque en su corazón guarda una profunda herida del pasado.
"Creo que la historia y el personaje están hechos para mi?, porque puedo aportarle, porque me gusta lo que hace Carolina. Entonces, si? puedo sentirlo en la piel, en el alma y es una forma de darle vida", expreso? Yadhira.
Ciudad de México / SUN