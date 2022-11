Reducen cargos de violación en contra de Harvey Weinstein

El ex productor de cine, Harvey Weinstein, enfrentará menos cargos de violación en su contra debido a que fiscales de Los Ángeles no procedieron caso de una de las víctimas.

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo a Variety, Jane Doe 5, (nombre clave), fue la víctima a quien no procedieron sus demandas, pese a que fue la mujer con más denuncias contra Weinstein.

Jane Doe 5 estuvo asociada con cuatro cargos en total, dos fueron por violación forzada y otros dos cargos por cópula oral forzada.

"La defensa presentó una moción para desestimar los cargos y la acusación no pudo proceder", dijo la fiscal adjunta Marlene Martínez al medio internacional.

Cabe recordar que, en un inicio, Harvey Weinstein enfrentaba 11 cargos y un máximo de 140 años de prisión, si era declarado culpable. Por el momento, se desconocen cuántos años menos enfrentaría el ex cineasta.

Jennifer Siebel Newsom testifica contra Weinstein

Este martes, Jennifer Siebel Newsom, cineasta y esposa del gobernador de California Gavin Newsom, testificó en el juicio por agresión sexual de Harvey Weinstein.

Entre lágrimas, Siebel Newsom relató cómo Weinstein la invitó a reunirse con él en 2005 en el hotel The Peninsula de Beverly Hills, para supuestamente una reunión de negocios. No obstante, cuando accedió a reunirse con él, Weinstein se quitó el traje, se puso una bata, y después, comenzó a "manipularla".

"Me mete parte de su pene porque me empuja contra la cama. No se queda todo, porque su pene es muy extraño y está en mal estado.

"Solo me preocupaba que me fuera a enfermar. Fue tan asqueroso", dijo Newsom.