Sigue haciendo historia

El fallecido Michael Jackson continúa haciendo historia. El legendario cantante se convirtió en el primer artista en lograr ingresar al Top 10 de Billboard Hot 100 en seis décadas distintas, reafirmando su título como el “Rey del Pop2”.

De acuerdo con Billboard, el tema “Thriller” ascendió del puesto 32 al número 10 en la lista que se publicará el próximo 15 de noviembre de 2025, consolidando un nuevo récord en la carrera del artista, quien murió hace más de 16 años.

Este récord llega en medio del renovado interés por su figura, luego del lanzamiento del primer tráiler de “Michael”, la película biográfica que retratará los inicios, ascenso y legado del artista. El adelanto, estrenado el 6 de noviembre, alcanzó más de 116.2 millones de visualizaciones a nivel global, convirtiéndose en el tráiler más visto en la historia de Lionsgate.

El filme “Michael” tiene previsto su estreno en cines el 24 de abril de 2026 y promete revelar los momentos más íntimos y controversiales del artista que cambió para siempre la historia del pop.