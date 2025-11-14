Reconocen su trayectoria

La celebración de Raphael como Persona del Año del Latin Grammy 2025 borró épocas y barreras entre géneros musicales. Incluyó a diversos artistas españoles como Aitana, Enrique Bunbury y David Bisbal, pero también dio oportunidad para que astros como Iván Cornejo, Carín León y Kany García le expresaran su admiración.

Tras recibir su reconocimiento de manos de Bunbury, Raphael recordó su suerte al sumar tantos conciertos en 65 años de carrera.

"Uno detrás de otro y han hecho de mí la persona más feliz del mundo durante tanto tiempo. Gracias por entender mis canciones de antes", señaló. "Todo es mío y todo me lo voy a llevar cuando me vaya esta noche. Voy a ser el hombre más feliz del mundo".

Tiene un impacto muy importante en los jóvenes, tiene una inspiración para la gente, la verdad muy especial; pasó momentos muy complicados de salud, muy reciente, entonces sí fue para nosotros un llamado a celebrar esa resiliencia y ese talento. -Manuel Abud, Director general de la Academia Latina de la Grabación

El astro español dejó aflorar su emoción de la mejor manera al interpretar un popurrí de sus temas "Qué sabe nadie" y "Mi gran noche". Su presentación continuó con "Como yo te amo".

"Sus logros son tan incontables y algunos tan estratosféricos que nos parecen absolutamente imposibles", dijo Bunbury al presentarlo. "Lo volcánico no solo tiene cabida, sino que completa a la persona y al personaje. Y digo personaje porque su presencia escénica nos enseña que un artista interpreta las canciones cada noche como si le fuera la vida en ello".

Bunbury comenzó la gala con "Yo soy aquel" en solitario; más tarde fue acompañado por León, uno de los astros contemporáneos de la música regional mexicana, para interpretar "Ahora". Y Carin interpretó en solitario "Toco madera".





UN GRAN EJEMPLO

El astro español David Bisbal conmovió a Raphael y a su familia al dedicarle unas palabras al agasajado.

"Muchísimas gracias por haber dejado un legado de disciplina, de fuerza, de sacrificio. No sé cuántas veces has podido cantar enfermo, resfriado, con la ausencia que detrás de un aplauso está la ausencia de tu familia", dijo Bisbal. "Jamás en la vida habrá algo parecido. Te quiero mucho, amigo, desde lo más profundo de mi corazón, te amo".

Bisbal cantó con la estrella de origen venezolano Elena Rose "En carne viva". Tras esto fue el turno de Bisbal para interpretar en solitario "Como yo te amo".

En la alfombra roja, Bisbal enumeró algunas de sus canciones favoritas de Raphael, entre ellas "Mi gran noche", un tema que tuvo oportunidad de interpretar años antes en una ceremonia de los premios Goya del cine español.