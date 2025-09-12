Guarda silencio

El Príncipe Harry le prometió al Rey Charles III que los detalles de su última reunión permanecerán en privado, un gesto con el que busca reconstruir la relación con su padre tras años de distanciamiento.

De acuerdo con fuentes cercanas al Daily Mail, el Duque de Sussex quiere dejar atrás los años de tensión tras el "Megxit" y los señalamientos hechos en entrevistas, documentales y sus memorias "En La Sombra".

AVANZA ACERCAMIENTO

"Harry está decidido a restablecer su relación con su familia y el pueblo británico, empezando primero por su padre" indicó la fuente real.

Ambos se encontraron en Clarence House, Londres, por primera vez en más de 18 meses, en una cita que duró cerca de 55 minutos y que marcó un contraste con la breve audiencia de apenas 15 minutos que sostuvieron en febrero de 2024, tras el diagnóstico de cáncer del monarca.

Aunque el Príncipe William no asistió a la reunión, estaba al tanto de que se realizaría. El heredero al trono y su hermano menor coincidieron en distintas actividades en Londres, incluso a pocos kilómetros de distancia, pero no hubo encuentro entre ellos.

ÉL OPTIMJISTA

Tras la reunión privada, Harry se mostró optimista durante una recepción de los Invictus Games en Londres, donde aseguró que su padre estaba "genial" y bromeó con los invitados por su tardanza, atribuyéndola al intenso tráfico de la capital británica.

El viaje del Duque de Sussex incluyó visitas a instituciones benéficas, como el Centro de Estudios de Lesiones por Explosiones, al que su Fundación Archewell donó 150 mil dólares para desarrollar prótesis en beneficio de niños heridos en Gaza y Ucrania.

También anunció, junto con Meghan Markle, otras dos donaciones a la Organización Mundial de la Salud y Save the Children, sumando 500 mil dólares en apoyo.

RUMBO A LA RECONCILIACIÓN

Harry regresará a Los Ángeles tras un viaje de cuatro días que combinó compromisos benéficos y un paso crucial hacia la reconciliación con su padre. Aun así, persisten las dudas sobre si este acercamiento abrirá también la puerta al diálogo con su hermano William, con quien mantiene la relación más deteriorada.