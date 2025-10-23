Presenta documental

Aún con demandas que debe resolver en Estados Unidos, Gloria Trevi contó que si fuera por ella, se reconciliaría con las personas que le han hecho daño. De hecho, confirmó que ya limó asperezas con María Raquenel, "Mary Boquitas". Aunque aclaró que ese perdón sería para que ella esté en paz consigo misma.

"Durante algunos años pasamos épocas muy difíciles, hubo un tiempo en que fuimos muy amigas. Tomé esa decisión y creo que es bonito dar ese mensaje de que nos debemos de reconciliar", dijo.

La cantante contó lo anterior durante la presentación de la serie documental "La Trevi sin filtro" que estrenará este viernes en la plataforma ViX: "Recuerden que no he sido yo la que ha aventado la primera piedra, he sido yo la que se ha tenido que defender".

Gloria fue cuestionada sobre el proceso legal contra Pati Chapoy y aunque no dio muchos detalles, aseguró que la periodista al hablar mal de ella le hizo mucho daño durante años.