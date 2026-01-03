Recibe año desde un hospital

Mientras diversas celebridades compartieron en redes sociales cómo despidieron el año y dieron la bienvenida a 2026 desde distintos puntos del mundo, como Japón o Nueva York, la cantante Pink vivió el inicio del Año Nuevo en un escenario muy distinto: un hospital.

La intérprete compartió esta semana una fotografía en redes sociales con la que reveló que se sometió a una cirugía para la colocación de dos nuevos discos en el cuello.

Aunque pasó estas fechas lejos de su familia, que se encontraba practicando snowboard, Pink aseguró sentirse agradecida por lo vivido en 2025, un año que describió como intenso y con momentos complicados, pero también lleno de aprendizajes.

REFELEXIONA

En sus reflexiones, destacó el profundo cariño que siente por sus hijos y el compromiso de acompañarlos en la realización de sus sueños: “El trabajo de amar a mis hijos y ayudarlos a seguir sus sueños. Mostrarles que la vida es una aventura o no es nada. Amar y reír, cocinar y bailar, llorar y gritar, perdonar y pedir perdón, y todo el resto de nuestro hermoso desorden”

La intérprete de “Just Give Me a Reason” también bromeó sobre su intervención quirúrgica al señalar: “Puede que no sea un lifting facial elegante”. Añadió que el procedimiento le dejará una nueva cicatriz como recordatorio de la importancia de cuidar su cuerpo para poder seguir haciendo lo que ama. “El rock and roll es un deporte de contacto”, escribió.

SU MENSAJE

Entre sus mensajes, la cantante subrayó la importancia de cuidarse a uno mismo y a los demás, así como de seguir buscando la felicidad: “Voy a seguir buscando la luz, incluso mientras atravieso la oscuridad. #AdelanteYHaciaArriba, como solía decir mi padre”.

Finalmente, Pink deseó un feliz Año Nuevo a sus seguidores e invitó a todos a encontrar su fuerza interior.

LA OPERACIÓN

La columna cervical está formada por siete huesos llamados vértebras cervicales, que se apilan unos sobre otros y conforman la estructura ósea del cuello. Entre cada vértebra se encuentran los discos cervicales, que funcionan como amortiguadores y permiten el movimiento del cuello.

Cuando estos discos se desgastan o se dañan, el espacio entre las vértebras se reduce y puede generar presión sobre la médula espinal o los nervios, provocando dolor, debilidad o entumecimiento.

La cirugía de reemplazo de disco cervical consiste en retirar el disco afectado y sustituirlo por uno artificial, con el objetivo de conservar mayor movilidad y reducir la tensión en la columna, de acuerdo con el Boston Hospital Médica Center.



