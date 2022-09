Arámbula buscó a Luis Miguel, pero el cantante le dio la espalda

La protagonista de La Madrastra perdió a su padre, Manuel Arámbula, de forma repentina. "Un infarto fulminante" fue la causa de su deceso. Sin embargo, esta no ha sido la única decepción que le ha tocado atravesar. Es que el padre de sus hijos le habría dado la espalda una vez más.

Así lo informó una fuente anónima en los últimos días. Fue la misma fuente la que sumó que Aracely Arámbula también habría evaluado la posibilidad de poner en pausa la producción de la novela de Televisa que la tiene como protagonista. Ante esto, desde el canal le dieron unos días para que pudiera atravesar el duelo por su padre y la oportunidad de regresar cuando lo creyera conveniente.

La protagonista de La Madrastra no dudó en dedicarle unas tiernas palabras a su padre apenas se reincorporó al canal. Incluso, Aracely Arámbula no dudó en ofrecerle a Manuel el esfuerzo que realiza para seguir con la producción de Televisa adelante. "Un trabajo que lo dedico con toda el alma y mi corazón a la parte de mi alma que está desde allá arriba deseándome toda la suerte", señaló a su regreso.

"Estoy muy emocionada", agregaba la madre de los hijos de Luis Miguel muy movilizada con su pérdida. "Ha sido una presentación diferente, pero estoy muy agradecida con Dios por habérmelo prestado tanto tiempo. Estoy realmente dando la mitad de mi alma que me queda en esta historia y espero que la vivan conmigo y se la dedico a mi papito con toda el alma. Pero sí es muy difícil", sostuvo.

"Me ha hecho reír tanto (Andrés Palacios) que de verdad le agradezco mucho porque gracias a sus terapias de risa me concentro en el trabajo y me olvido un poquito de la tristeza y la convierto en alegría", señaló Aracely Arámbula como gesto de agradecimiento a su compañero.

"Estoy muy emocionada y la verdad es que muy contenta de volver a la televisión con este gran proyecto. Estoy llena de emociones. Tengo la fortuna de ser la madrastra en esta ocasión y soy Marcia Cisneros, un personaje que va a sufrir mucho. Van a ver mucho drama, pasión, mucho amor y desamor con los hijos... No se la pueden perder, de verdad que estoy muy contenta", agregaba la actriz de La Doña.