Recauda Nick Carter dinero para la salud mental

Después de dos semanas del fallecimiento de su hermano Aaron Carter, Nick Carter está recaudando dinero para la organización On Our Sleeves.

El intérprete de "I Want It That Way" ahora será embajador de esta asociación que tiene como objetivo brindar bienestar mental a niños y adolescentes con el objetivo de prevenir crisis.

Nick compartió una historia en Instagram agradeciendo el apoyo que le han brindado desde que se murió su hermano e invitó a sus seguidores a donar.

"Estoy muy agradecido por la gran cantidad de amor y apoyo a que me han dado a mí y a mi hermano", escribió Nick.

La organización aseguró que con esta colaboración buscan honrar a Aaron Carter al ayudar a las demás personas en los temas de salud mental.

"On Our Sleeves tiene la misión de brindar a todas las comunidades de los Estados Unidos acceso a recursos educativos gratuitos e informados por evidencia necesarios para romper los estigmas sobre la salud mental infantil, así como para educar a las familias y los defensores", indicaron.