Reaparece en redes

Amaia Montero dijo no estar preparada para hablar sobre la situación.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", este sería el mensaje final que alertó a los seguidores de Amaia Montero, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, previo a que se diera a conocer que estaba internada en una clínica de España. Ahora, la mujer reapareció en redes y dio sus primeras palabras tras la polémica.

SE HIZO VIRAL

El pasado 14 de octubre, la intérprete de "Rosas" se hizo viral cuando posteó en su Instagram una imagen con el rostro irreconocible, ya que tenía el cabello alborotado y una expresión de tristeza que algunos les pareció alarmante.

Fue a través de la misma red social que Amaia compartió una nueva imagen con un semblante mejorado, en ella se le ve sonriendo frente a la cámara mientras se pasea en bote. Aunque la instantánea no traía, en esta ocasión, ninguna frase, representaría para algunos de sus fanáticos un "mensaje" esperanzador.

NO ESTÁ PREPARADA

Por su parte, la mujer de 46 años también dio una entrevista al medio español "Socialité" en el que señalan se mantuvo reservada. De acuerdo con la información difundida, la artista externó que no se encuentra preparada para hablar sobre las situaciones a las que se ha enfrentado durante este tiempo.

"Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así", expresó.

Asimismo daría a conocer que tiene una relación complicada con los medios de comunicación, ya que durante su ausencia atacaron a su familia.

¿QUÉ LE PASÓ?

Luego de la preocupante fotografía, fue captada saliendo de una clínica en Pamplona en la que se dice permaneció durante un mes, incluso su mánager salió a informar que se desconocía el paradero de la mujer.

Aunque la familia de la cantante no ha revelado, hasta el momento, los motivos que la llevaron a internarse, la revista ¡Hola! detalló que supuestamente fue un "fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco".

Además de la pérdida de su padre, quien falleció a causa de cáncer a los 58 años de edad, una situación que seguiría sin superar.

LA DESAPARICIÓN

La "desaparición" de Montero se dio solo unos días después de que con alegría anunciara su regreso a la vida artística con un quinto disco en solitario y el primero en cuatro años.