En "La Granja VIP" con sueldo millonario

Para quienes querían sinceridad de la que duele e incomoda, el reality "La Granja VIP" escuchó los deseos de sus fans y, en un giro inesperado, en la primera noche de emisión se confirmó la presencia de Lola Cortés como la participante número 16.

Pero lo que generó un mayor impacto fue que la conocida "Jueza de Hierro" ingresó al reality, según versiones extraoficiales, con un sueldo de 500 mil pesos semanales, el más alto de esta primera temporada.

En la noche de la gala inaugural, Cortés ingresó con su uniforme de granjera, y ante la audiencia y sus compañeros declaró: "Vengo aquí como una más. No quiero privilegios, vengo a trabajar, a competir y a disfrutar cada momento".