Beast Games 2: ¿cómo le fue a Eugenio Derbez en el reality?

El famoso youtuber y creador de contenido estadounidense, James Stephen Donaldson, mejor conocido como MrBeast, lanzó el pasado miércoles 7 de enero la segunda temporada de su reality show "Beast Games".

Con el motivo de festejar el estreno de esta nueva entrega de su programa, el creador de contenido sorprendió a millones de fans con un episodio especial de YouTube, en el que los participantes fueron 30 artistas y celebridades de todo el mundo.

¿Qué celebridades participan en Beast Games?

En el video, las y los famosos compiten en desafíos físicos y mentales extremos -replicando el estilo del reality, Beast Games- por el premio de un millón de dólares, el cual será donado a obras benéficas elegidas por el ganador.

Entre la curada lista de celebridades suenan nombres como 5 Seconds of Summer, Diplo, Howie Mandel, Paris Hilton, Hasan Minhaj, Josh Peck, The Chainsmokers, y el emblemático actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, cuya aparición ha generado revuelo en redes sociales.

El episodio especial se llevó a cabo por rondas o juegos, cada uno con la intención de tener un determinado número de ganadores y perdedores, quienes resultaban eliminados por completo de la competencia.

Detalles del episodio especial de Beast Games

Luego de un primer juego en la que únicamente 4 celebridades participaron, MrBeast pidió a las celebridades dividirse en dos equipos: inteligencia o fuerza; en el cual Derbez escogió fuerza. El reto consistió en mantenerse la mayor cantidad de tiempo posible suspendidos abrazando un poste, las primeras 6 personas en caer del poste quedarían eliminadas.

A lo largo del primer reto físico, el mexicano mostró gran agilidad, fuerza y resistencia para permanecer suspendido al poste, pasando a la siguiente ronda.

En el siguiente reto, los famosos se dividieron en equipos de tres para, en una hora, cocinar y presentar un platillo a los jueces. Tras recibir su calificación, los dos equipos con menor puntaje fueron los eliminados.

En esta ronda, Eugenio Derbez compitió con CarryMinati y Steve-O; juntos prepararon tacos de fajitas de pollo con guacamole. Su platillo les otorgó un puntaje de 27.5 y pasaron a la siguiente ronda siendo el equipo con la calificación más alta.

Desafíos y competencias en la segunda temporada de Beast Games

La penúltima ronda, que estuvo conformada por los últimos 8 participantes, se llevó a cabo en los mismos equipos, sólo que ahora los integrantes debían competir entre ellos. Consistió en meter a cada equipo en un cubo, dentro del cual ellos mismos debían decidir quién pasaría a la final.

Los equipos contaron con un teléfono, mediante el cual podrían pedir literalmente cualquier cosa que quisieran, y Derbez y Steve-O decidieron quién pasaría a la ronda final con un juego de robots luchadores de plástico, en el que desafortunadamente, el comediante mexicano puso fin a su trayectoria dentro de la competencia.