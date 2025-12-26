Acción navideña de la familia Aguilar desata críticas en redes

Con la llegada de la Navidad, Christian Nodal se unió a su esposa, Ángela Aguilar, así como a Pepe, Leonardo y otros integrantes de la familia Aguilar, para entregar juguetes a niñas y niños del municipio de Tayahua, en Zacatecas.

La tarde del 24 de diciembre, el cantante sonorense, el padre de Ángela y su hermano recorrieron la comunidad a bordo de una camioneta, desde la cual repartieron obsequios a los pequeños que se acercaban durante el trayecto. En un vehículo distinto viajaban Ángela Aguilar, su madre Aneliz Álvarez y su hermana mayor, Aneliz Aguilar.

¿Cómo fue la entrega de juguetes en Tayahua?

En los videos que circularon en redes sociales se observa que cada automóvil transportaba juguetes destinados, respectivamente, para niñas y niños. Durante el recorrido, Ángela saludó a algunos seguidores, mientras que Nodal incluso se tomó fotografías con algunos fanáticos.

Aunque el gesto fue interpretado por algunos como una acción con buenas intenciones, la manera en que se realizó la entrega de juguetes generó comentarios negativos en redes sociales, principalmente dirigidos a Ángela Aguilar y a Christian Nodal.

Reacciones en redes sociales tras la actividad benéfica

Varios internautas cuestionaron que el vehículo en el que viajaba Ángela avanzara sin detenerse por completo y que, en algunos momentos, los juguetes fueran lanzados para que los niños los cacharan, una dinámica que usuarios calificaron como inapropiada e incluso humillante. "No importa quién seas, pero de esa forma no se hace", "¿por qué no se pararon en una esquina o en un solo lugar?" y "esto se ve mal aquí y en cualquier parte", fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios consideraron que la actividad pudo tratarse de un intento por mejorar su imagen tras las polémicas que ha enfrentado la pareja en meses recientes. Asimismo, hubo quienes señalaron que Nodal repartía juguetes a otros niños en lugar de a su hija Inti, fruto de su relación anterior con Cazzu.

Detalles sobre la participación de la familia Aguilar

"No sé por qué el gesto no se ve bonito", insistieron algunos comentarios. No obstante, también surgieron voces en defensa de la pareja, argumentando que, sin importar lo que hicieran, siempre recibirían críticas por parte del público.