Celebran caída de Maduro

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, anunciada por Donald Trump, provocó reacciones inmediatas de venezolanos como "La Divaza", Carlos Baute, José Luis Rodríguez, Alicia Machado, Marjorie de Sousa, Ricardo Montaner, Gaby Spanic, Julián Gil y Marie Claire Harp, quienes difundieron mensajes en redes al unificar la frase: "!A gozar un puyero!"

El primer en manifestarse fue El cantante Ricardo Montaner, quien escribió en Instagram: "Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amén. Venezuela libre".

Su mensaje se viralizó rápidamente y se sumó a los muchos pedidos de paz y justicia como el de Gaby Spanic, quien recurrió a sus redes sociales para recordar una profecía: "Fue dicha su palabra en agosto 2024, todo sea para tu honra y gloria Señor. Dios con nosotros siempre".





José Luis Rodríguez. Marie Claire Harp.

ORAN POR SU PAÍS

Por su parte, Marjorie de Sousa compartió: "Dios te pido por mi gente buena, cúbrelos, arriba mi Venezuela. Dios es grande, Venezuela libre, un día llega un 3 de enero... todos a cuidarse. Nos vemos pronto en Caracas".

Alicia Machado, resumió su sentir con un mensaje breve: "Venezuela libre". Todas estas reacciones reflejan el impacto de los hechos en personalidades que, desde el exterior, han seguido de cerca la crisis venezolana y han mantenido una postura crítica ante el régimen dictatorial.

Marie Claire Harp intentó ayudar a su familia antes de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela: "Años de lucha... esto es para gozar un puyero", una frase venezolana que dicen a vivir esta fiesta que será inolvidable para muchos.





Alicia Machado Carlos Baute.

REPRUEBAN ATAQUE

La madrugada de este 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su pareja, Cilia Flores. Asimismo, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, explicó que el líder venezolano responderá principalmente por cargos de conspiración narcoterrorista.

Stephen King, compartió en redes sociales su postura, criticando el actuar del gobierno norteamericano y la doble moral de su posición frente a los conflictos internacionales y la lucha contra el narcotráfico.

Gaby Spanic.

Roger Waters y Stephen King se manifestaron contra EU.

A través de un mensaje en la plataforma de X, señaló: "Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco, y Trump le tendió la alfombra roja", dando a entender que el discurso utilizado por Trump para justificar el ataque a Venezuela no es del todo honesto y que, en realidad, no ha actuado con justa parcialidad.

"No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo SÍ es droga)", continúa en su mensaje, poniendo sobre la mesa la existencia de intereses ocultos por parte del Gobierno de Estados Unidos. Asimismo, agregó: "Justo cuando uno piensa que Trump ha tocado fondo, rebota aún más", cuestionando las decisiones ambiguas del mandatario.





Estamos todos paralizados por la salvaje agresión activa , cometida por el imperio de EU, contra nuestras hermanas, nuestros hermanos y camaradas venezolanos. -Roger Waters, músico y activista

ALZA LA VOZ

Roger Waters, músico de profesión y activista por convicción, alza la voz frente a la detención de Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y pide al ejército estadounidense, y al presidente Donald Trump, respetar el derecho soberano de las y los bolivarianos.

El músico inglés recurrió, una vez más, a sus redes sociales para lanzar una diatriba en contra del gobierno de Estados

En un video titulado "Por el amor de Dios, Venezuela es una nación soberana, no se toca, gringos", Waters lamentó los hechos ocurridos durante la Determinación Absoluta, como se llamó al operativo militar de la madrugada de este sábado, 3 de enero.

"Estamos todos paralizados por la salvaje agresión activa , cometida por el imperio de EU, contra nuestras hermanas, nuestros hermanos y camaradas venezolanos".

El músico extendió su apoyo a la nación, expresando que, así como él, son millones, alrededor del mundo consternados por lo acaecido.